Помните ведущую шоу «Понять. Простить»? Вот как сейчас выглядит и живет популярный психолог

Зрители многих отечественных передач привыкли, что герои зачастую не являются теми, кем они изначально представлялись. В случае Галины Тимошенко все оказалось наоборот.

Популярная ведущая «Понять. Простить» в действительности работает психологом.

Благодаря образованию съемки в проекте давались ей очень легко, а иногда она и вовсе отходила от сценария. Примечательно, что в то время она была ещё и преподавателем и успевала вести пары в университете.

Сегодня Тимошенко также является занятой женщиной. Она основала собственный центр психологической помощи и продолжает вести приём пациентов. Также она завела свой канал, на котором обсуждает различные темы. Такой плотный график и почтенный возраст не сильно отразились на внешности ведущей. Она не утратила свой добрый взгляд и милую улыбку.