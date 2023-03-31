Помните ведущую программы «Завалинка»? Она вновь вернулась на экраны (фото)

Любовь Терехова стала большой звездой после того, как на ТВ появилось шоу «Завалинка». Звезда экрана отлично справлялась с ролью ведущей популярного проекта, который сама же и придумала. Однако в лучах собственной славы она купалась недолго.

В нулевых Терехова пропала с радаров. Причина оказалась банальной — знаменитость поняла, что проекты, рассказывающие о сельских жителях и воспевающие жизнь в российской глубинке, больше не волнуют зрителя. По словам знаменитости, теперь публике гораздо интереснее темы о том, кто с кем оказался в одной постели и у кого какая недвижимость за границей.

Об этом Терехова порассуждала в студии телешоу «Малахов». Так, впервые за долгое время Любовь Владимировна вновь появилась на больших экранах. Поклонники были рады увидеть некогда популярную телеведущую, которая в свои 79 лет прекрасно выглядит. Звезда призналась, что больше не работает на телевидении, но без дела не сидит — она занимается поэзией, к которой всегда была неравнодушна.