Помните ведущего «Такси»? На его судьбу повлиял отец-бомж

Российские зрители узнали Алексея Куличкова по проекту «Дом» в 2003 году. Но, оказалось, что на телевидении он работал и до этого — был редактором программы «Окна». А на реалити-шоу он выступил соведущим и прорабом на стройке, который помогал семейным парам построить дом. После этого Алексей недолго трудился в должности директора музыкального коллектива Надежды Бабкиной «Русская песня», но без сожаления оставил это место ради новой передачи под названием «Такси».

Викторина с остроумным ведущим с успехом шла по ТВ до 2009 года. А затем Куличков возвращался на экраны лишь из-за скандалов вокруг себя. Его отец Николай стал героем одной из программ, в которой признался, что остался без средств к существованию и вынужден был превратиться в бомжа. Мужчина раскритиковал обеспеченного и популярного сына за то, что тот оставил его без помощи.

Алексей выразил готовность решить вопрос с родственником, хотя и подчеркнул, что счастливого детства у него не было. После этого публичного конфликта он на долгое время пропал из поля зрения поклонников. Как выяснилось, все эти годы Куличков помогал запускать многосерийные проекты «След» и «Свидетели». Затем он возглавил программу «Первая передача». Кстати, отца Алексея не так давно снова видели собирающим продукты у помоек. А значит, отношения с сыном наладить ему не удалось.