Помните ведущего шоу «Любовь с первого взгляда»? Куда неожиданно пропал мужчина

В начале 90-х вся страна смотрела романтическую программу «Любовь с первого взгляда». Шоу вели Алла Волкова и Борис Крюк: коллеги настолько вжились в свою роль, что их подозревали в романе. Однако между ведущими были лишь рабочие отношения.

После закрытия передачи в 1999 году Крюк не пропал. Отчимом телезвезды был Владимир Ворошилов, который вел программу «Что? Где? Когда?».

После смерти Ворошилова пасынок занял его место и стал ведущим, режиссером и продюсером культовой передачи.

Борис Крюк женился дважды. В первом браке с биологом Ириной родились сын Михаил и дочь Александра. Второй женой Крюка стала экономистка Анна, подарившая мужу дочерей Александру и Варвару. Наследники 56-летнего ведущего дружны между собой, а его старшие дети помогают папе в работе над «Что? Где? Когда?».