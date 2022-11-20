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Помните ведущего шоу «Любовь с первого взгляда»? Куда неожиданно пропал мужчина

20 ноября 2022 09:10
Помните ведущего шоу «Любовь с первого взгляда»? Куда неожиданно пропал мужчина

Теперь он ведет другую популярную передачу.

В начале 90-х вся страна смотрела романтическую программу «Любовь с первого взгляда». Шоу вели Алла Волкова и Борис Крюк: коллеги настолько вжились в свою роль, что их подозревали в романе. Однако между ведущими были лишь рабочие отношения.

После закрытия передачи в 1999 году Крюк не пропал. Отчимом телезвезды был Владимир Ворошилов, который вел программу «Что? Где? Когда?».

После смерти Ворошилова пасынок занял его место и стал ведущим, режиссером и продюсером культовой передачи.

Борис Крюк женился дважды. В первом браке с биологом Ириной родились сын Михаил и дочь Александра. Второй женой Крюка стала экономистка Анна, подарившая мужу дочерей Александру и Варвару. Наследники 56-летнего ведущего дружны между собой, а его старшие дети помогают папе в работе над «Что? Где? Когда?».

Помните ведущего шоу «Любовь с первого взгляда»? Куда неожиданно пропал мужчина
Фото: кадры из телепередачи "Любовь с первого взгляда" (1991-2011), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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