Помните ведущего «Поедем, поедим!»? Сегодня вы его вряд ли узнаете (фото)

Джон Уоррен построил успешную карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет он был ведущим шоу «Поедем, поедим!», но неожиданно для поклонников покинул проект.

Британцу нашли замену в лице итальянца Федерико Арнальди. Отныне ему предстояло рассказывать зрителям о гастрономической карте мира — о самых необычных рецептах разных народов. Уоррен же получил возможность посвятить себя другому любимому делу — музыке.

Оказалось, что с детства Джон играл на валторне и неплохо пел. Британец набрался храбрости и показал, на что способен в рамках шоу «Голос». К слову, зрители далеко не сразу узнали в участнике вокального состязания некогда популярного телеведущего. Многие попросту не привыкли видеть его в черном смокинге и белой рубашке.

Отметим, что произвести впечатление на наставников шоу Уоррену не удалось. Ни один из членов жюри так и не повернулся к исполнителю.