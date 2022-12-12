Помните Васю Рогова из «Убойной силы»? Как изменился и чем зарабатывает на жизнь известный актер

Женился и все еще активно снимается.

Андрей Федорцов прославился благодаря роли обаятельного Васи Рогова в сериале «Убойная сила». На волне успеха «Убойной силы» артист снялся в таких картинах, как «Осторожно, Задов!», «Мастер и Маргарита» и «Литейный».

Помимо работы в кино, актер является ведущем программы «Главная дорогая», в которой делится полезными советами с автомобилистами. Также Андрей Федорцов служит в Театре эстрады имени А. И. Райкина.

54-летний артист предпочитает не афишировать личную жизнь.

Однако известно, что супругу Федорцова зовут Екатерина. Звезда долго откладывал вступление в брак, поэтому поженились супруги всего пять лет назад. У актера четверо детей.