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Помните Васю Рогова из «Убойной силы»? Как изменился и чем зарабатывает на жизнь известный актер

12 декабря 2022 08:15
Помните Васю Рогова из «Убойной силы»? Как изменился и чем зарабатывает на жизнь известный актер

Женился и все еще активно снимается.

Андрей Федорцов прославился благодаря роли обаятельного Васи Рогова в сериале «Убойная сила». На волне успеха «Убойной силы» артист снялся в таких картинах, как «Осторожно, Задов!», «Мастер и Маргарита» и «Литейный».

Помимо работы в кино, актер является ведущем программы «Главная дорогая», в которой делится полезными советами с автомобилистами. Также Андрей Федорцов служит в Театре эстрады имени А. И. Райкина.

54-летний артист предпочитает не афишировать личную жизнь.

Однако известно, что супругу Федорцова зовут Екатерина. Звезда долго откладывал вступление в брак, поэтому поженились супруги всего пять лет назад. У актера четверо детей.

Помните Васю Рогова из «Убойной силы»? Как изменился и чем зарабатывает на жизнь известный актер
Фото: кадр из передачи "Судьба человека" (2017), кадры из сериала "Убойная сила" (2000-2005)
Алла Новикова
Алла Новикова
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