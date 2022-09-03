Помните Василису из сериала «Клуб»? Вот что стало с бежавшей из России актрисой

Карьеру в кино молодая актриса Анастасия Задорожная начала еще до поступления в ГИТИС, когда в 2001 году ее пригласили на роль одной из школьниц в сериал «Простые истины». А уже через четыре года она сыграла в молодежном проекте «Клуб». Актриса воплотила на экране наивную девушку Василису, которая постепенно становится все более стервозной, попадая в мир богатых парней и девушек. В одной из серий даже была показана откровенная сцена с участием Задорожной и актера Петра Федорова.

Анастасия буквально проснулась звездой и обзавелась собственной армией поклонников. Каждый год на экраны выходило несколько проектов с ее участием. А в 2007 году актриса записала дебютный музыкальный альбом, песни из которого быстро стали хитами. К 2015 году Задорожная снималась в кино, выступала на театральной сцене, принимала участие в развлекательных ток-шоу и выпускала песни. Но затем она внезапно пропала с экранов ТВ.

Оказалось, что еще в 2020 году Анастасия вышла замуж и покинула Россию. Начавшаяся пандемия коронавируса испугала актрису, и она решила переждать карантин во Флориде с супругом. В итоге в США Задорожная задержалась на два года. Сейчас 37-летняя Анастасия не работает, а свободное время проводит за чтением и готовкой. Муж, разработчик в IT, помог ей создать и собственное мобильное приложение, посвященное ремонту в доме.