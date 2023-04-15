Помните Варвару из «Турецкого гамбита»? Гляньте, как она выглядит сейчас

Прорывом в карьере Ольги Красько стала картина «Турецкий гамбит». В фильме Джаника Файзиева она сыграла Варвару Суворову, покорив сердце не только героя Егора Бероева, но и миллионов зрителей. После фильма артистка продолжила свою карьеру.

Так, Красько появилась в сериале «Золотой теленок» с Олегом Меньшиковым, комедии «В стиле jazz» и в мелодраме «Блудный сын». Свободное время она посвящает своей семье: в 2015 году она познакомилась с Вадимом Петровым, от которого родила двоих сыновей, Остапа и Олега.

Внимательные фанаты отмечают все карьерные достижения артистки. По мнению поклонников, 41-летняя знаменитость прекрасно справляется со всеми ролями, а с годами выглядит все красивее и красивее. Красько можно смело назвать одной самых обаятельных артисток российского экрана.