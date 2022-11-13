Помните Валерку из «Неуловимых мстителей»? Не поверите, где он сейчас

Ему прочили большое будущее, но он исчез с экранов.

Михаил Метелкин сыграл в «Неуловимых мстителях» интеллигентного Валерку. Помощник режиссера заприметил маленького Мишу в школе и пригласил на «Мосфильм». Так Миша Метелкин попал в фильмы «Звонят, откройте дверь» и «Мимо окон идут поезда». На съемках юный актер подружился с Виктором Косых, с которым они впоследствии сыграют вместе в «Неуловимых мстителях». Именно Косых предложил взять Мишу на роль Валерки.

Режиссеру Эдмонду Кеосаяну Миша Метелкин понравился, но он не захотел брать его в фильм из-за низкого роста, но буквально за несколько месяцев юный актер вымахал и был утвержден на роль. Особенно гордился мальчиком его отец-кавалерист.

После школы Метелкин решил поступил во ВГИК, правда, на экономический факультет. А потом ушел в армию, где служил фотокорреспондентом. Сыграв еще несколько ролей в кино, Михаил Метелкин решил, что ему куда интереснее быть режиссером, а не актером.

Метелкин снял несколько короткометражных фильмов, а затем и большое кино — «Заморозки имеют место». Михаил Метелкин режиссировал как документалки, так и рекламу. Но режиссерская работа не приносила денег – и Метелкин ушел в бизнес.

Михаила Метелкина периодически зовут на ток-шоу, но бывшему актеру не нравится внимание репортеров и телевизионщиков. Известно, что Метелкин ведет здоровый образ жизни, много путешествует и занимается конным спортом.