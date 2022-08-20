Помните «В мире приключений» с Михаилом Кожуховым? Вот что с ним стало

В начале 2000-х зрители с удовольствием наблюдали за путешествиями Михаила Кожухова по всему миру. Ведущий казался соотечественникам по-настоящему близким человеком: он не боялся показаться неловким и позволял режиссерам издеваться над собой в поисках забавных, запоминающихся кадров.

По признанию Кожухова, формат «В мире приключений» родился совершенно случайно: просто в какой-то момент он решил путешествовать по всей планете и учиться разным ремеслам и традициям. И на протяжении четырех лет зрители учились вместе с ним.

В 2006 году передачу закрыли, и Михаил переключился на другие программы, «переезжая» с одного канала на другой. Всего за семь лет он успел поработать над восьмью разными проектами, а в 2013 году основал туристическую компанию «Клуб путешествий».

Кожухов продолжает работать не покладая рук: он участвует в съемках документальных фильмов, пишет книги, ведет бизнес и авторскую программу на радио.