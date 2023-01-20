Помните умницу Олю из «Кадетства»? На улице ее теперь узнает не каждый (фото)

Юлию Учиткину помнят из-за ее роли в сериале «Кадетство». Молодая актриса сыграла Олю Курашкову и смотрелась в этой роли весьма гармонично. Дело в том, что она родилась в семье военного, поэтому изобразить воспитанницу школы милиции для нее не составило большого труда.

После успешного появления на телеэкранах девушка снялась в паре не самых популярных мелодрам, а затем исчезла из поля зрения поклонников. Чуть позже выяснилось, что она решила на время оставить актерскую карьеру и посвятить все свое время воспитанию детей.

У Юлии двое счастливых сыновей, но фанаты девушки даже не знают их имена. Она не привыкла делиться подробностями своей личной жизни, поэтому о ее семье мало что известно. Более того, за годы своего отсутствия актриса сильно преобразилась: увидев ее на улице, не каждый вспомнит, где же она снималась.

Сегодня женщина уже не может похвастаться утонченными чертами лица, а годы заметно отразились на ее красоте.