Помните тяжелобольную дочь Распутиной? Как выглядит запертая в интернате девушка

Эффектная Маша Распутина на сцене кажется настоящей женщиной-праздником. Однако в личной жизни она переживает непростую семейную трагедию. Она связана со старшей дочерью Распутиной — Лидией.

Наследница появилась на свет в первом браке певицы в 1985 году. Этот союз исполнительницы с продюсером Владимиром Ермаковым нельзя было назвать счастливым. Мужчина изменял Распутиной, а после расставания пытался настроить против нее дочку.

Лидия принимала участие во многих ток-шоу вместе с матерью, публично выясняя отношения. Ее заявления становились все более резкими и запутанными, но Распутина не видела в этом ничего странного.

Лишь спустя несколько лет певица поняла, что у ее наследницы серьезные проблемы с душевным состоянием. Обследование показало, что у Лидии тяжелое психическое расстройство.

«Врачи рассказали, что болезнь будет прогрессировать. Я сразу вспомнила дочь брата бывшего супруга, которая в 40 лет была на уровне развития 10-летнего ребенка», — признавалась Распутина.

Теперь дочь певицы практически постоянно находится в закрытом интернате. Лидия мало похожа на эффектную блондинку-мать: она предпочитает неяркие наряды, не делает макияж и сложные укладки.