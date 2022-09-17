Помните ту самую пухленькую девочку из «Ералаша»? Вы точно не узнаете ее теперь

Юная актриса Юлия Михайлина прославилась в начале нулевых благодаря ролям обаятельных толстушек в «Ералаше». Лишние килограммы не портили артистку – напротив, это стало ее изюминкой.

Михайлиной прочили успешную актерскую карьеру. Но годы шли – и повзрослевшая актриса оставила кино. С журналистами девушка не общается и ведет приватную жизнь. Иногда Михайлина делится своими снимками в соцсетях.

Юлия Михайлина заметно постройнела – в ней не осталось и следа от пухлой девочки из «Ералаша». Сейчас Михайлиной 30 с небольшим. В 2012 году девушка окончила операторский факультет Института телевидения и радиовещания и серьезно увлеклась живописью. С личной жизнью у бывшей актрисы тоже все порядке – в 2011 году Юлия Михайлина вышла замуж и стала мамой.