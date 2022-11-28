Помните ту самую Авдотью Никитичну? От участи «его» жен вздрогнет любая

Еще до «Новых русских бабок» на эстраде главенствовали совсем другие старушки. В начале 1970-х советские зрители впервые увидели на экранах уморительный дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. Их роли исполняли актеры-мужчины. Авдотьей был Борис Владимиров. Старушка в его исполнении получалась грубая и прямолинейная, будто в противовес интеллигентной Маврикиевне, которую играл Вадим Тонков.

Как выяснилось, и в реальной жизни Владимиров был довольно вспыльчивым и резким человеком. Особенно ощутили это на себе его возлюбленные. Свою первую любовь, уроженку Чехословакии Иржину, он ужасно ревновал. Однажды в ресторане ее то и дело приглашал на танец посторонний нетрезвый мужчина. Чтобы не провоцировать конфликт, она послушно вальсировала с ухажером.

А затем на танцпол Иржина вышла с Борисом и, не стесняясь, строила глазки другому. Тогда актер не нашел ничего лучше, как больно укусить ее за нос. Женщине потребовалась операция.

А первая супруга Владимирова Элеонора Прохницкая вспоминала, что супруг не делал ей никаких поблажек на работе. Как-то раз на гастролях она попала в ДТП и получила травму руки. На концерт Элеонора прибыла со свежим гипсом. Борис даже не обратил на это внимания, заявив, что за опоздание жена получит выговор, пишет «Комсомольская правда ».