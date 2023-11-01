Помните Тосю из фильма «Москва слезам не верит»? Не успели оглянуться, как актриса стала бабушкой

Раиса Рязанова прославилась на весь СССР благодаря драме «Москва слезам не верит». В картине Владимира Меньшова она перевоплотилась в Тосю Буянову, одну из трех подруг. Двухсерийный фильм стал карьерным трамплином для Рязановой, но в 90-х количество ее ролей резко сократилось.

Из-за кризиса в индустрии она практически перестала сниматься. Вернулась же на экраны Рязанова только в 2000-х, выбирая эпизодические роли в сериалах, не отличающихся высоким качеством. Например, она приняла участие в детективе «Сыщики» и в сериале «Провинциалы», которые были раскритикованы публикой.

Продолжает сниматься артистка и сегодня. Однако в последнее время далеко не все зрители узнают звезду ленты «Москва слезам не верит на экранах». Как отмечают поклонники, прошедшие годы заметно сказались на внешности любимой всеми машинистки Тоси, поэтому теперь она выглядит как бабушка.