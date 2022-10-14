Помните тощего и лопоухого КВНщика из «Утомленных солнцем»? Куда он исчез на самом деле

Выступления в команде КВН «Утомленные солнцем» дали хороший старт карьерам Александра Реввы и Михаила Галустяна. Вместе с ними на экранах мелькал и другой юморист Иосиф Буяновский. Зрителям он запомнился по своей нестандартной внешности: очень высокому, худому, лысому и лопоухому мужчине доставались яркие роли в импровизированных сценках. Иосиф соглашался примерять забавные парики с косичками, которые на нем смотрелись очень комично.

Вместе с Галустяном Иосиф снялся в 2007 году в ленте «Самый лучший фильм»: там Буяновский получил роль Ляли. Тогда юмористы переживали настоящий расцвет своего творчества: на ТВ выходило шоу Comedy Club, резиденты которого создавали новые проекты. Но Иосиф в них не участвовал. После съемок в картине он просто пропал.

Как оказалось, Буяновский принял решение эмигрировать в Израиль. Сейчас 41-летний мужчина ничем не напоминает бесшабашного КВНщика. Он занимается живописью, а профессиональная фотосъемка помогает ему зарабатывать на жизнь.