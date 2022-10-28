Помните толстую Палну из «Деффчонок»? Вы остолбенеете, увидев ее сейчас
Фанаты осыпают артистку комплиментами.
Сериал «Деффчонки» полюбился зрителям не только остроумным сюжетом, но и яркими персонажами. Одной из героинь стала Екатерина «Пална» Швиммер в исполнении Анастасии Денисовой, которую поклонники запомнили в том числе и из-за необычной внешности.
Роль в популярном ситкоме стала для Денисовой первым большим проектом на телевидении. После этого она продолжила активно работать в кино и сериалах и спустя годы карьеры в ее фильмографии насчитывается уже более 10 ролей.
При этом Денисова предпочла не быть заложницей одного образа. После завершения «Деффчонок» она начала активно следить за собой, избавилась от лишних килограммов и кардинально сменила имидж.
О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Там она делится и бытовыми историями, и комичными видео, неизменно собирая множество комплиментов.
«Настенька, какая же вы красивая», «Какая вы шикарная», «Красавица», «Моя любимая актриса», — не скрывают восторга пользователи Сети.