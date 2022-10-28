Помните толстую Палну из «Деффчонок»? Вы остолбенеете, увидев ее сейчас

Сериал «Деффчонки» полюбился зрителям не только остроумным сюжетом, но и яркими персонажами. Одной из героинь стала Екатерина «Пална» Швиммер в исполнении Анастасии Денисовой, которую поклонники запомнили в том числе и из-за необычной внешности.

Роль в популярном ситкоме стала для Денисовой первым большим проектом на телевидении. После этого она продолжила активно работать в кино и сериалах и спустя годы карьеры в ее фильмографии насчитывается уже более 10 ролей.

При этом Денисова предпочла не быть заложницей одного образа. После завершения «Деффчонок» она начала активно следить за собой, избавилась от лишних килограммов и кардинально сменила имидж.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Там она делится и бытовыми историями, и комичными видео, неизменно собирая множество комплиментов.