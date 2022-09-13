Помните тетю Нины в «Кавказской пленнице»? Жуткий диагноз превратил ее жизнь в ад

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года подарила зрителям такое количество ярких центральных персонажей, что второстепенные герои на их фоне даже несколько терялись. А ведь в этом фильме снялась и любимая супруга Фрунзика Мкртчяна. Еще в 1958 году он заметил молодую студентку Ереванского театрального вуза, 18-летнюю Донару Пилосян, в которую тут же влюбился. Они поженились, а вскоре супруга родила актеру двух детей.

Ради молодой жены Мкртчян бросил увлечение спиртным и даже не обращал внимания на тревожные намеки знакомых. Те сразу заметили, как странно ведет себя Донара — от слез тут же переходила к неестественному смеху. Артист все списывал на тонкую натуру жены и активно помогал ей в карьере. Даже в «Кавказскую пленницу» Пилосян попала благодаря мужу. Ревнивая женщина устроила такой скандал Фрунзику, что ему пришлось уговорить Гайдая выделить роль и для Донары. Так она стала в комедии тетей Нины.

Однако поведение Пилосян становилось все более неадекватным. В 70-е Мкртчян начал возить супругу по врачам, где и узнал страшный диагноз — наследственная шизофрения. За следующие 10 лет актер пытался разными способами помочь супруге, прежде чем не отчаялся и не поместил ее в 1986 году в психиатрическую лечебницу в городе Севан в Армении.

Там она то приходила в сознание и звала мужа, то напрочь забывала о семье. Зато Донара с удовольствием общалась с другими пациентами, организовав с ними театральный кружок. А Мкртчян пережил еще один удар — шизофрения от Пилосян передалась и их сыну. Его поместили в палату к матери, но они друг друга не узнавали. В клинике актриса провела 25 лет до своей смерти в 2011 году.