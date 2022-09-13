Помните тетю Нины в «Кавказской пленнице»? Жуткий диагноз превратил ее жизнь в ад
У Донары Пилосян была очень непростая судьба.
Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года подарила зрителям такое количество ярких центральных персонажей, что второстепенные герои на их фоне даже несколько терялись. А ведь в этом фильме снялась и любимая супруга Фрунзика Мкртчяна. Еще в 1958 году он заметил молодую студентку Ереванского театрального вуза, 18-летнюю Донару Пилосян, в которую тут же влюбился. Они поженились, а вскоре супруга родила актеру двух детей.
Ради молодой жены Мкртчян бросил увлечение спиртным и даже не обращал внимания на тревожные намеки знакомых. Те сразу заметили, как странно ведет себя Донара — от слез тут же переходила к неестественному смеху. Артист все списывал на тонкую натуру жены и активно помогал ей в карьере. Даже в «Кавказскую пленницу» Пилосян попала благодаря мужу. Ревнивая женщина устроила такой скандал Фрунзику, что ему пришлось уговорить Гайдая выделить роль и для Донары. Так она стала в комедии тетей Нины.
Однако поведение Пилосян становилось все более неадекватным. В 70-е Мкртчян начал возить супругу по врачам, где и узнал страшный диагноз — наследственная шизофрения. За следующие 10 лет актер пытался разными способами помочь супруге, прежде чем не отчаялся и не поместил ее в 1986 году в психиатрическую лечебницу в городе Севан в Армении.
Там она то приходила в сознание и звала мужа, то напрочь забывала о семье. Зато Донара с удовольствием общалась с другими пациентами, организовав с ними театральный кружок. А Мкртчян пережил еще один удар — шизофрения от Пилосян передалась и их сыну. Его поместили в палату к матери, но они друг друга не узнавали. В клинике актриса провела 25 лет до своей смерти в 2011 году.