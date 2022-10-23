Помните тетю Асю из Я самой «вирусной» рекламы на ТВ? Ее постигла жуткая участь

Татьяна Ташкова сыграла во множестве известных фильмов и сериалов – «Закон и порядок», «Час Волкова», «Подросток», «Вызов», «Уроки французского», однако многие зрители помнят ее благодаря рекламе отбеливателя: «Тетя Ася приехала!». Однако вирусная реклама стоила ей карьеры.

В 90-е годы для семьи Ташковой наступили тяжелые времена: супруг – режиссер Евгений Ташков – остался без работы, и Татьяна в одиночку кормила семью.

Она трудилась поваром, делала браслеты из кожи, работала в банке.

На фоне переутомления у Ташковой начались проблемы со зрением – она практически ослепла на один глаз и перенесла 12 офтальмологических операций. В тот же период Татьяна Ташкова снялась в знаменитой рекламе, однако после нее режиссеры совсем перестали предлагать актрисе роли.

В 2012 году ушел из жизни Евгений Ташков – артистка тяжело переживала уход супруга. Сегодня Татьяне Ташковой 66 лет – и время от времени актриса появляется на экранах. Последняя на сегодняшний момент ее роль была в 2019 году в сериале «Скажи что-нибудь хорошее».