Помните темнокожего весельчака из КВН? Его жизнь серьезно изменилась благодаря славе

В детстве он не планировал оказаться на сцене.

Эндрю Нджогу с детства мечтал стать врачом. Специально для этого он приехал в Россию из родной Кении, чтобы получить медицинское образование, но сцена оказалась для намного интереснее.

Уже во время студенчества Эндрю начал играть в КВН, а наибольшую славу ему принесло участие в команде «РУДН». Артист с экзотической внешностью покорял зрителей харизмой и чувством юмора.

Именно поэтому после окончания университета он не смог уйти со сцены. Нджогу работал гинекологом, а свободное время тратил на ведение мероприятий и на съемки в фильмах. Например, артиста можно увидеть в комедиях «ЛОпуХИ» и «Беременный».

Сегодня Нджогу продолжает развивать карьеру артиста. Он нередко отправляется в турне с командой КВН, принимает участие в популярных шоу, а о своих достижениях рассказывает в социальных сетях, где за ним следят десятки тысяч подписчиков.