Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните телохранителя Гену из «Универа»? Сложно поверить, как сейчас выглядит постаревший гигант

Помните телохранителя Гену из «Универа»? Сложно поверить, как сейчас выглядит постаревший гигант

3 декабря 2022 10:15
Помните телохранителя Гену из «Универа»? Сложно поверить, как сейчас выглядит постаревший гигант

Суровый мужчина.

Андрей Свиридов с детства отличался высоким ростом и могучим телосложением. В 19 лет он получил звание мастера спорта по баскетболу, а в 1994 году парень выиграл молодежный чемпионат Европы.

Из-за травмы Свиридов был вынужден попрощаться со спортом и позже работал телохранителем у Джона Траволты, Эрика Робертса, Джей Ло и Холли Берри.

О кино здоровяк даже не помышлял до встречи с Андреем Краско, который пригласил Андрея Свиридова на съемки.

Артист исполнял эпизодические роли, но все изменилось после сериала «Универ». Свиридов сыграл телохранителя олигарха Гену и проснулся знаменитым.

Сегодня актеру 47 лет – и он все такой же гигант с суровым лицом, правда, несколько постаревший. Андрей Свиридов холост, детей у артиста нет.

Помните телохранителя Гену из «Универа»? Сложно поверить, как сейчас выглядит постаревший гигант
Фото: соцсети, кадры из сериала "Универ" (2008-2011), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video