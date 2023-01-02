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Помните Тасю из сериала «Рыжая»? Сейчас вы ни за что не узнали бы обаятельную актрису

2 января 2023 07:45
Помните Тасю из сериала «Рыжая»? Сейчас вы ни за что не узнали бы обаятельную актрису

Она может очаровать любого.

Сериал "Рыжая" открыл зрителям молодую и талантливую актрису Марию Луговую. В ее исполнении слепая пианистка тронула до глубины души большую часть аудитории.

Такая трогательная роль принесла актрисе признание и любовь поклонников, а вместе с этим и востребованность среди режиссёров. В последующие годы она снялась в весьма популярных проектах: "Елки", "Перевал Дятлова", "Охота на дьявола". Кроме этого, артистка участвовала в телешоу "Ледниковый период". Личная жизнь девушки тоже все сложилось.

Она вышла замуж за Сергея Лавыгина известного всем по роли Сени из сериала "Кухня".

С годами Мария стала только краше. В обычной жизни белокурая красавица предпочитает элегантный стиль одежды и натуральный макияж. Образы девушки лишь подчеркивают ее очаровательную внешность. В этой утонченной леди не узнать полюбившуюся всем пианистку.

Помните Тасю из сериала «Рыжая»? Сейчас вы ни за что не узнали бы обаятельную актрису
Фото: соцсети, кадры из сериала "Рыжая" (2008-2009)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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