Помните Тасю из сериала «Рыжая»? Сейчас вы ни за что не узнали бы обаятельную актрису

Сериал "Рыжая" открыл зрителям молодую и талантливую актрису Марию Луговую. В ее исполнении слепая пианистка тронула до глубины души большую часть аудитории.

Такая трогательная роль принесла актрисе признание и любовь поклонников, а вместе с этим и востребованность среди режиссёров. В последующие годы она снялась в весьма популярных проектах: "Елки", "Перевал Дятлова", "Охота на дьявола". Кроме этого, артистка участвовала в телешоу "Ледниковый период". Личная жизнь девушки тоже все сложилось.

Она вышла замуж за Сергея Лавыгина известного всем по роли Сени из сериала "Кухня".

С годами Мария стала только краше. В обычной жизни белокурая красавица предпочитает элегантный стиль одежды и натуральный макияж. Образы девушки лишь подчеркивают ее очаровательную внешность. В этой утонченной леди не узнать полюбившуюся всем пианистку.