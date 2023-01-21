Помните Ташу Строгую из «Снимите это немедленно!»: взгляните, какая она сейчас (фото)

В первой половине нулевых на всю страну «прогремело» телешоу «Снимите это немедленно!». Участницам помогали преобразиться и принять себя обновленную. Одной из ведущих была статная красавица Таша Строгая. Что стало с ней спустя годы, и чем она сегодня занимается?

Ее настоящее имя — Наталья Фролова. До популярной программы ведущая работала стилистом на одном из каналов, а также была редактором журнала о моде. В телепередачу она попала по результатам кастинга.

Рыжеволосая Таша Строгая сразу запомнилась зрителям своей красотой, статностью и элегантным стилем. А ее непримиримая позиция к старым вещам, которые она убеждала участниц выкинуть на помойку, шокировала многих.

После шоу «Снимите это немедленно!» Наталья вела передачи «Коллекция идей» и «Ручная работа». Сегодня она активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками модными лайфхаками и правилами. Кроме того, Строгая ведет лекции в Школе стиля, которую создала сама.

С годами Таша почти не изменилась, она осталась такой же стройной и красивой, как 20 лет назад. Ведущая верна своему элегантному стилю, который будет актуален во все времена.