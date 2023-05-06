Помните танцующего миллионера с вирусного видео? Судьба не раз испытывала его на прочность

Джанлука Вакки стал настоящей звездой социальных сетей. В этом ему помогли зажигательные танцы. Седой миллионер так виртуозно двигался перед камерой, что количество лайков и репостов под его видео зашкаливали.

Поклонникам казалось, что безмятежной жизни танцора можно только позавидовать. Подтянутый, загорелый и всегда с улыбкой на лице Вакки завораживал публику. Пока одни восхищались им, другие завидовали. Между тем поводов для зависти мало.

Судьба не раз испытывала танцующего миллионера на прочность. В 2020 году Джанлука и его возлюбленная Шэрон Фонсека стали родители, но это радостное событие было омрачено. У пары родилась дочь Блу Иерусалима. Врачи поставили малышке диагноз, который требовал незамедлительного хирургического вмешательства — волчья пасть.

Операция прошла успешно, и сегодня кроха ничем не отличается от своих сверстников. Однако вскоре в дом Вакки постучалась новая беда. Миллионер признался, что в прошлом году едва не лишился любимой матери. К счастью, медикам удалось помочь родительнице знаменитости — теперь ее жизни ничего не угрожает.