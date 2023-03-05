Помните танцовщицу из «Страны глухих»? Сегодня вы ее точно не узнаете (фото)

Драма Валерия Тодоровского «Страна глухих» собрала множество престижных кинонаград и была тепло встречена зрителями. Одну из главных ролей в картине исполнила Дина Корзун, сыгравшая глухую танцовщицу. Что стало с актрисой столько лет спустя?

После выхода на экраны «Страны глухих» Корзун стала всенародной звездой. Вскоре у нее начались отношения с бельгийским музыкантом Луи Франком, который увез актрису в Лондон. Дина родила от него двух дочерей — Италу и Софию. А совсем недавно чета переехала в Россию и возвращаться в Европу не планирует.

Сегодня Корзун 51 год. Теперь в ней совсем не узнать ту брюнетку с каре и пронзительным взглядом, которой она предстала в «Стране глухих». Актриса постарела и превратилась в блондинку, из-за чего утратила свою индивидуальность.

Роль девушки по имени Яя стала лебединой песней в карьере Дины. На ее счету есть несколько ярких работ, но переплюнуть свою героиню из «Страны глухих» ей так и не удалось. О своем возвращении на родину актриса рассказала на YouTube-канале «Ольга Будина».