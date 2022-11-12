Помните Сьюзан Бойл, покорившую мир своим пением? Женщина доказала, что деньги меняют все

История Сьюзан Бойл похожа на сказку о Золушке. В 2009 году эта скромная домохозяйка вышла на сцену телешоу «Британия ищет таланты». Сначала члены жюри подшучивали над 47-летней неухоженной женщиной, но, когда Сьюзан запела, потеряли дар речи.

Сьюзан Бойл заняла в конкурсе второе место – и ее полюбили миллионы.

Сьюзан оказалась не готова к такой славе и даже лечилась от нервного срыва. Дебютный альбом певицы имел огромный успех, и она стала полноправной звездой.

Деньги и слава сильно изменили скромницу Сьюзан. Женщина преобразилась на глазах: похудела, сменила гардероб и прическу. Наладила талантливая исполнительница и личную жизнь. Сьюзан Бойл признается, что у нее есть кавалер, работающий врачом.