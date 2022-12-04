Помните сына Бри из «Отчаянных домохозяек»? Сегодня о нем мечтает каждая девушка

Первый сезон легендарных «Отчаянных домохозяек» вышел восемнадцать лет назад. С тех пор возрастные актеры состарились, а их экранные дети выросли. Эндрю, сын Бри Ван де Камп, преобразился до неузнаваемости. Сложные отношения проблемного подростка и его консервативной матери стали главной повесткой первых сезонов. Эндрю всячески изводил Бри, стараясь довести ее до нервного срыва. Обессиленная от его издевательств, она бросила отпрыска прямо посреди дороги на произвол судьбы.

Роль малолетнего негодяя исполнил талантливый актер Шон Пайфром. Сегодня ему 36 лет, и с годами артист стал только краше и сексуальнее. Его томный взгляд сводит с ума поклонниц по всему миру. Нет сомнений, что многие девушки мечтали бы стать его избранницами.

Роль Эндрю в «Отчаянных домохозяйках» на данный момент является самой знаковой в карьере Пайфрома. Позднее он снялся во многих телепроектах, но они почти неизвестны за пределами США. Свою личную жизнь актер тщательно оберегает от общественности.