Помните Светлану Лазареву из «Утренней почты»? Гляньте, какой она стала в 60 лет

Все, кто жил в 90-е, наверняка вспомнят артистку Светлану Лазареву . Певица вела передачу «Утренняя почта» и была известна на всю страну хитами «Возвращайся домой», «Лавочка» и «Иди на все четыре стороны». Но где сегодня яркая артистка, песни которой когда-то гремели из каждого утюга?

В конце 90-х Лазарева возглавляла музыкальный центр, куда входили начинающие композиторы. Затем певица перестала появляться на крупных концертах и мероприятиях и начала выступать в интернатах, колониях и домах для престарелых с благотворительными концертами.

Сегодня Светлана Лазарева часто делится с подписчиками своими фотографиями в соцсетях. Она выкладывает совместные снимки с обожаемой дочерью Натальей, которую назвала в честь любимой подруги Натальи Ветлицкой. Глядя на Лазареву сейчас, невозможно поверить, что артистке уже 60 лет. Она выглядит стильно и ухоженно: хотя на лице певицы и есть морщины, они совсем ее не портят.