Помните Свекруху из «Аншлага»? Куда она пропала после сообщения о страшной болезни

Юмористка Светлана Рожкова получила широкую известность в 2001 году, когда из «Смехопанорамы» перешла в «Аншлаг». Артистка выступала в разговорном жанре, зачитывая монологи разных авторов. Одним из самых известных образов Светланы стала Свекруха — женщина, которая порой сильно третировала невестку.

«Галя, пылюку вытирай!» — фраза из монолога Рожковой ушла в народ.

Актриса активно выступала вплоть до 2015 года, после чего пропала с экранов. Как оказалось, тогда она узнала неутешительный диагноз — билиарный цирроз. Иммунитет Рожковой атаковал печень, воспринимая ее как врага. Медики предсказали, что жить юмористке осталось не более полутора лет.

Печальных прогнозов Светлана не испугалась. В ее прошлом было немало ситуаций, когда она находилась на краю жизни. Артистка дважды пережила клиническую смерть, испытывала проблемы с сердцем. К счастью, опасения врачей не подтвердились — Рожкова не только научилась жить со страшной болезнью, но и надеется вскоре вернуться на сцену. 57-летняя звезда активно осваивает онлайн-пространство и собирается поставить собственные моноспектакли, пишет «СтарХит».