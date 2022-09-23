Помните суворовца Ваню из «Офицеров»? Его судьба поразит любого россиянина

Поклонники легендарного советского фильма «Офицеры» прекрасно знают одного из главных героев картины — юного суворовца Ваню Трофимова, который с опозданием вернулся из увольнительной, потому что бабушка разрешила ему посмотреть на бегемота в зоопарке. Этот образ воплотил на экране Андрей Громов.

К моменту начала съемок Андрей уже был отлично известен зрителю: он сыграл мальчика Петю в знаменитой музыкальной комедии режиссера Ильи Фрэза «Приключения желтого чемоданчика» и Валерку в фильме о первой детской любви «Валерка, Рэмка + ...» . Но, конечно, популярность героя «Офицеров» затмила все предыдущие кинообразы Громова. И неудивительно, ведь роль писали специально под него.

Однако образ Вани Трофимова стал для Андрея последней работой в кино. Из-за съемок он довольно сильно запустил учебу, поэтому на дальнейшие предложения режиссеров отвечал отказом, решив сосредоточиться на образовании.

Это принесло свои плоды: после школы Громов успешно поступил в МГИМО на специальность «экономист-международник», а потом начал блестящую дипломатическую карьеру, где была и работа в российском представительстве при ООН в Нью-Йорке, и служба на Кипре. А сейчас Андрей Юрьевич работает генеральным консулом России в болгарском городе Руса.