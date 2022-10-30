Помните супругу Глеба Клубнички? Участница «Дома-2» стала настоящей красоткой

Ольга Ветер пришла на проект «Дом-2» в 2015 году вслед за супругом Глебом Жемчуговым. Пара познакомилась в Китае: Ольга танцевала стриптиз, а Глеб вел мероприятия. Супруги обзавелись сыном Михаилом.

Жемчугов оказался на «Доме-2» еще до знакомства с будущей женой, а спустя время после своего ухода решил вернуться на проект – но уже вместе с женой и сыном.

Ольга покорила зрителей своей уравновешенностью и мудростью, однако все это не помогло сохранить в брак – и в 2017 году пара рассталась.

Сейчас Ольге Ветер 29 лет. Женщина занимается бизнесом и воспитывает сына. Изменения произошли и во внешности участницы скандального проекта – Ольга вставила импланты в грудь, скорректировала форму губ и сделала липосакцию.