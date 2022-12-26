Помните «сухаря в шляпе» из комедии «Ищите женщину»: сегодня вы ее не узнаете (фото)

Людмила Дмитриева гармонично смотрелась в образе странноватой дамы Сюзанны Бриссар или «сухаря в шляпе» из фильма «Ищите женщину». Она с детства мечтала стать актрисой и добилась своего, хоть это было не так-то просто.

По настоянию матери знаменитость отправилась получать «нормальную» профессию в текстильный вуз. Вот только при нем работала театральная студия, в которой и обосновалась будущая звезда экрана. От судьбы не убежишь, поэтому впоследствии Дмитриева поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка всегда отдавала предпочтение театру, но охотно снималась и в кино. После выхода на экраны детища Аллы Суриковой актриса обрела славу и народную любовь. Но затем неожиданно пропала.

В непростые для всего кинематографа 90-е знаменитость играла лишь в эпизодах: казалось, что совсем скоро имя некогда популярной Дмитриевой и вовсе забудут, но, к счастью, этого не произошло. Режиссеры вновь начали приглашать звезду на яркие роли, а сегодня в ее фильмографии множество самых разных проектов.

Дмитриева и не думает завершать свою карьеру: она по-прежнему появляется и на съемочной площадке, и на театральной сцене. Правда, за прошедшие годы звезда сильно изменилась, так что многие поклонники далеко не сразу ее узнают.