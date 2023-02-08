Помните «страшненькую» дочку из «Бетховена»? Изумитесь, какой она выросла (фото)

Семейная комедия «Бетховен» стала мировым хитом в начале 90-х. Роль невзрачной девочки Райс Ньютон сделала актрису Николь Том известной на весь мир. Какой она стала 30 лет спустя?

Том начала свой актерский путь с легендарного телехита «Беверли-Хиллз 90210». Затем была запоминающаяся роль в сериале «Няня», после которой ее пригласили сняться в «Бетховене».

Юная Николь не считалась симпатичной девочкой. Ее откровенно называли «страшненькой» и «несуразной». Но с годами гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Из нескладного подростка Николь выросла в женственную красавицу, обладающую уникальным обаянием. Теперь в ней не узнать ту девочку из «Бетховена».

Сегодня Николь не только играет в фильмах и сериалах, но и занимается продюсированием. Том часто появляется в популярных ток-шоу, а также помогает бездомным собакам и кошкам. О личной жизни актрисы мало что известно, потому что она держит под замком свои сердечные дела.