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Помните странную звезду из «Дома-2»? Обстоятельства смерти девушки до сих пор вызывают мурашки

12 ноября 2022 06:40
Помните странную звезду из «Дома-2»? Обстоятельства смерти девушки до сих пор вызывают мурашки

Болезнь и страшный конец.

Впервые на проекте «Дом-2» яркая красавица Мария Политова появилась в 2006 году. Казалось, за периметром ее ждала популярность и новые возможности, однако в 2017 году 30-летняя девушка пропала – и через несколько дней нашли ее бездыханное тело. Рядом с мертвой девушкой лежала упаковка из-под таблеток и бутылка рома.

У громкой и скандальной Политовой были проблемы с психикой: девушка страдала депрессией и биполярным расстройством.

После проекта было ощущение, что Мария нашла себя: она была счастлива с Артемом Шануровым, занималась журналистикой и макияжем.

Однако девушка все равно была несчастна: СМИ пишут, что Мария Политова шесть раз пыталась добровольно уйти из жизни – и последняя, седьмая попытка закончилась трагически.

Фото: кадр из телешоу "Дом 2" (2004-2020), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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