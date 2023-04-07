Помните стоматолога из «Папиных дочек»? Обомлеете, увидев его сейчас (фото)

Александр Самойленко за годы карьеры сыграл во множестве популярных проектов. На его счету «Ночной дозор», драма «Аритмия», а одной из самых «народных» для него стала роль стоматолога Андрея Антонова в сериале «Папины дочки». Благодаря этому проекту артист прославился на всю страну, став одной из главных телевизионных знаменитостей.

При этом кроме кинематографа Самойленко известен и на театральной сцене. В течение многих лет он служил в Электротеатре Станиславского, в Театре Наций и в других учреждениях, участвуя, например, в постановках «Двенадцатая ночь» и «Укрощение строптивой».

Продолжает сниматься Самойленко и сегодня. Так, одной из последних его работ стал сериал «Стенограмма судьбы», а в ближайшее время зрители увидят продолжение «Холопа» и картину «Вызов». Как отмечают поклонники, прошедшие годы не сказались на внешности артиста. Как и во времена «Папиных дочек», он носит ту же прическу и щетину и выглядит значительно моложе своих лет, что удивляет даже его самых преданных фанатов.