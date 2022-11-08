Помните старушку из «Операции "Ы"»? Участи как у нее боятся все россияне

Фильмы Леонида Гайдая известны не только блистательной игрой актеров и остроумными сюжетами. Также постановщик подарил десятки ярких персонажей, которые надолго запомнились зрителям. Среди них, например, бабушка-сторож из «Операции „Ы“». Поклонники сразу же полюбили героиню, но мало кто догадывался, насколько трагично сложилась судьба самой артистки.

Когда Гайдай пригласил Марию Кравчуновскую в свой фильм, ей было уже далеко за 60 лет. К тому времени она была состоявшейся актрисой, но так и не смогла заработать популярность и успех у массового зрителя. А комедия о приключениях Шурика в одночасье сделала ее звездой.

Однако популярность не спасла артистку от одиночества. Как оказалось, последние годы жизни она была одинока: ее брак с музыкантом Марком Мейчиком давно распался, а детей не было. В итоге она решила оставить свою квартиру и переехала в Дом ветеранов сцены, где за ней ухаживали медсестры.

В Доме ветеранов артистка прожила до 1978 года. Артистка скончалась в 80 лет, оставшись без близких и родных людей.