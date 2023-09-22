Помните сорванца из «Ералаша»? Не узнаете его в этом бандите (фото)

Владимир Сычев прославился благодаря множеству криминальных проектов. В его фильмографии есть «Бумер», «Закон каменных джунглей» и другие фильмы и сериалы, которые высоко оценили поклонники. Однако далеко не все знают, с чего началась карьера артиста.

Как оказалось, на экране он дебютировал в киножурнале «Ералаш». В возрасте 12 лет парень появился в миниатюрах «Бразильская система», «Мы едем, едем, едем», «Давайте говорить друг другу комплименты» и других. Сычев в кадре предстает светловолосым сорванцом, который покоряет публику широкой жизнерадостной улыбкой и попадает во множество комичных ситуаций.

И уже после «Ералаша» он решил поступать в ГИТИС. Первой серьезной ролью стало участие в сериале «Мелочи жизни», где он появился в двух эпизодах. А в 2010-х в его карьере начались криминальные проекты, которые и сделали его по-настоящему знаменитым.