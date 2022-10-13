Помните Сорина из «Иванушек»? Оказывается, он знал о скорой гибели

Игоря Сорина, как и остальных «Иванушек», обожала вся страна. И вся страна оказалась поражена внезапной и трагической гибелью артиста в сентябре 1998 года. Причины такого поступка музыканта до сих пор не знает никто, но, как выяснилось, Игорь к тому времени уже несколько лет знал о своем скором уходе.

Еще в юности Сорин попал в мюзикл «Метро» в качестве вокалиста, а его будущий коллега по «Иванушкам» Андрей Григорьев-Аполлонов оказался там в качестве танцора. Они поехали за границу, постановка имела необычайный успех в Варшаве. Именно там, как вспоминает мама певца Светлана Александровна, Игорь встретился с гадалкой, которая сказала ему: «Не возвращайся на родину, ты погибнешь!» Эти слова в итоге оказались пророческими, но тогда в них, разумеется, не поверили. А после обрушившейся на «Иванушек» всероссийской славы об этом и вовсе забыли все, кроме самого артиста.

Только после ухода Игоря из жизни его близкие вспомнили о зловещем предсказании, но было уже поздно. А правду о том, что на самом деле случилось с Сориным в тот роковой осенний день, рассказать не сможет уже никто.