Помните смуглого красавца из шоу «Даешь молодежь!»? Вот как теперь он живет

В конце нулевых скетч-шоу «Даешь молодежь!» произвело фурор на отечественном телевидении. Парни и девушки смогли посмотреть на себя со стороны, вдоволь посмеявшись над представителями субкультур и над расхожими типажами молодых людей. Одной из главных звезд проекта был Аслан Бижоев.

Актер воплотил на экране образы бойца Тадика, растамана Кекса, сержанта милиции Омарова и других героев.

После закрытия передачи бывший участник КВН продолжил работать в комедийном жанре. Бижоева можно увидеть в таких картинах, как «Папа на вырост», «Любовь не за горами», «Исправление и наказание». Правда, большого прорыва в карьере артиста пока не случилось.

Известный уроженец Кабардино-Балкарии также работает как ведущий мероприятий. О личной жизни загадочный брюнет предпочитает не распространяться. Известно, что в прошлом Аслану Бижоеву приписывали роман с гитаристкой группы «Ранетки» Анной Рудневой.