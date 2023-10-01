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Помните смуглого красавца из шоу «Даешь молодежь!»? Вот как теперь он живет

1 октября 2023 12:35
Помните смуглого красавца из шоу «Даешь молодежь!»? Вот как теперь он живет

Сегодня актер снимается нечасто.

В конце нулевых скетч-шоу «Даешь молодежь!» произвело фурор на отечественном телевидении. Парни и девушки смогли посмотреть на себя со стороны, вдоволь посмеявшись над представителями субкультур и над расхожими типажами молодых людей. Одной из главных звезд проекта был Аслан Бижоев.

Актер воплотил на экране образы бойца Тадика, растамана Кекса, сержанта милиции Омарова и других героев.

После закрытия передачи бывший участник КВН продолжил работать в комедийном жанре. Бижоева можно увидеть в таких картинах, как «Папа на вырост», «Любовь не за горами», «Исправление и наказание». Правда, большого прорыва в карьере артиста пока не случилось.

Известный уроженец Кабардино-Балкарии также работает как ведущий мероприятий. О личной жизни загадочный брюнет предпочитает не распространяться. Известно, что в прошлом Аслану Бижоеву приписывали роман с гитаристкой группы «Ранетки» Анной Рудневой.

Помните смуглого красавца из шоу «Даешь молодежь!»? Вот как теперь он живет
Фото: кадры из программы «Даешь молодежь!» (2009-2013), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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