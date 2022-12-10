Помните смешного ботаника из КВН? 45-летнего юмориста почти не узнать вне сцены

Евгений Никишин, чей образ несуразного умника стал одним из культовых в КВН, попал в игру абсолютно случайно. В студенческие годы ему пришлось заменить игрока в местной команде. Так и началась его карьера в КВН. Юморист примерил на себя образ «ботаника» и стал его заложником на долгие годы.

После КВН Евгений продолжил выступать на сцене. И пусть он не называет себя актером, но в его портфолио есть как опыт съемок в кино, так и участие в антрепризном спектакле. Вместе со своим коллегой по команде Сергеем Писаренко он также вел крупные телешоу:«Смех в большом городе», «Это смешно», «Будь мужиком», «Дом культуры и смеха».

Никишин, вопреки мнению зрителей, обладает отличным зрением. Он носил очки лишь на сцене для создания всеми известного образа. В жизни юморист не имеет ничего общего с «ботаником».