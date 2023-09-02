Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель

Развод Николая Баскова со Светланой Шпигель стал одним из самых громких событий 2007 года. Брак трещал по швам долгое время, даже маленький сынишка не смог сохранить отношения артиста. Правду о расставании певец раскрыл давно, но ее никто не замечал.

Сама Шпигель заявляла, что идея разойтись исходила от нее. Так как женщина активно занималась бизнесом, ей не хватало времени на сопровождение Баскова в бесконечных поездках. Поэтому бывшая супруга предложила Николаю какое-то время пожить отдельно. Она и не догадывалась, что после этого артист больше не вернется в семью.

Но, кажется, все было не так банально, как хочет преподнести Светлана. Вскоре после развода певец выпустил песню под названием «Как умирает любовь». Хотя текст написан Ольгой Ткач, многие считают его автобиографией Баскова. В этой композиции блондин поет о лжи и предательстве, которые привели к расставанию.

«Твои измены — пустое небо» — это слова из песни.

Многие посчитали, что так исполнитель намекнул на реальную причину ухода от жены. Сама Шпигель комментировать слухи до сих пор отказывается и реагирует на вопросы о неверности крайне нервно.