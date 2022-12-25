Помните скандальную участницу «Дома-2» с огромной грудью? Вы потеряете дар речь, увидев звезду в детстве

Маргарита Керн поразила зрителей шоу «Дом-2» своими пышными формами. У участницы был 8 размер груди, который она всячески старались демонстрировать, надевая блузки и майки с глубоким декольте. Такой бюст она смогла получить с помощью пластических операций, которые сделали из нее силиконовую куклу.

Примечательно, что в детстве экс-участница скандального проекта воспитывалась в очень строгих, почти пуританских условиях. Она выросла в семье священника, а в 18 лет сбежала из дома.

Почувствовав, свободу девушка пустилась во все тяжкие и стала эпатировать публику.

На детских снимках Маргариты видно, что она росла красивой жизнерадостной девочкой. У неё были тёмные густые волосы и выделяющиеся карие глаза. Если бы не увлечения пластическими операциями, девушка стала бы завидной невестой.