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Помните скандальную сестру Рапунцель из «Дома-2»? Вот как сейчас живет и выглядит участница

19 ноября 2022 18:00
Помните скандальную сестру Рапунцель из «Дома-2»? Вот как сейчас живет и выглядит участница

Мать-одиночка с двумя детьми.

Алена Рапунцель всегда была в тени своей старшей сестры – звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель. Все изменило участие в скандальном телепроекте: после шоу у Алены появились тысячи поклонников, которые с замиранием сердца наблюдают за ее жизненными драмами.

25-летняя Алена Рапунцель то и дело попадает в неприятные истории.

На телестройке Рапунцель стала матерью-одиночкой, родив от Ильи Яббарова. Скандальные отношения с Яббаровым вывели участницу в топ проекта.

Вторым избранником Алены стал стриптизер Илья Семин, но пара рассталась, несмотря на беременность телезвезды. Поговаривают, что всему виной измена со стороны беременной Алены Рапунцель.

Сейчас Рапунцель мать-одиночка с двумя сыновьями и популярные блогерша, то и дело рассказывающая подписчикам грязные подробности из своей жизни.

Помните скандальную сестру Рапунцель из «Дома-2»? Вот как сейчас живет и выглядит участница
Фото: соцсети, кадры из телепрограммы "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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