Помните скандалиста Оззи Осборна? Ахнете, увидев его тайную дочь (фото)

Несколько лет назад внимание миллионов зрителей было приковано к реалити-шоу «Семейка Осборнов». Главными героями стали члены семьи скандального рокера Оззи Осборна. Однако в шоу снялись не все дети музыканта и его супруги Шэрон.

Старшая дочь эпатажной четы Айми отказалась от участия в реалити-шоу. Видимо, популярность всегда была девушке в тягость, поэтому она никогда не стремилась попасть на экраны. До сих пор о ней мало что известно, и за это наследницу Оззи прозвали тайной дочерью.

Тем не менее, про Айми есть кое-какая информация. Внешне она поразительно похожа на свою младшую сестру Келли, которая была главной звездой «Семейки Осборнов». Однако стиль дочек Оззи кардинально отличается. Если Келли с юности тяготела к экспериментам с внешностью и любила красить волосы в экстремальные оттенки, то Айми в этом плане намного скромнее. Ей ближе сдержанный стиль с налетом гламура.

Старшая дочь Оззи и Шэрон занимается музыкой. Правда, ее творчество известно лишь в узких кругах. Девушка не замужем, детей у нее нет. Сегодня Айми 39 лет, и выглядит она потрясающе.