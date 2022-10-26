Помните сиамских близнецов Зиту и Гиту? Их дальнейшая участь доведет до слез

О Зите и Гите Резахановых мир узнал в 2003 году, когда в Филатовской больнице Москвы врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов. У названных в честь героинь популярного фильма сестер было на двоих только три ноги, а также общие кишечник, мочевой пузырь и таз.

После операции девочки, которым тогда было по 12 лет, на три года остались в Москве, а затем вернулись в родную Киргизию. Там они решили тоже посвятить себя медицине, чтобы помогать другим людям так же, как когда-то помогли им. Но осуществиться этим планам помешало здоровье Зиты. У нее стали отказывать почки и печень, ослеп один глаз, а вторым она видела очень плохо. С 2013 года Зита почти постоянно находилась под наблюдением врачей, а в октябре 2015-го ее не стало.

Но на этом неприятности для семьи Резахановых не закончились: спустя два года после смерти сестры у Гиты, которая к тому времени решила посвятить себя изучению Корана, обнаружили рак толстой кишки. Опухоль в итоге удалили, но чтобы избежать рецидивов, 31-летняя Гита должна каждые два месяца проходить медобследование в России, а денег на это ни у нее, ни у родных нет.