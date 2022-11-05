Помните шокировавшую Сеть «иранскую Джоли»? Вы не поверите, как без фотошопа выглядит блогер

Красавица, которая слишком сильно любит внимание.

Иранка Сахар Табар прославилась благодаря странному образу – девушка напоминала одновременно актрису Анджелину Джоли и зомби. Большинство думало, что Табар бесконтрольно пользуется услугами пластических хирургов, однако все оказалось проще.

Блогерша до неузнаваемости фотошопила свое лицо, чтобы прославиться – и поплатилась за это. В 2019 году девушку обвинили в богохульстве.

Ей грозило 10 лет тюрьмы, но благодаря общественному резонансу скандальная интернет-звезда вышла из тюрьмы спустя 14 месяцев.

Без пугающего макияжа и фотошопа Сахар Табар красивая девушка с томными глазами и тонкими чертами лица, которая вполне могла бы прославиться и за счет своей природной красоты.