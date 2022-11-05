Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните шокировавшую Сеть «иранскую Джоли»? Вы не поверите, как без фотошопа выглядит блогер

Помните шокировавшую Сеть «иранскую Джоли»? Вы не поверите, как без фотошопа выглядит блогер

5 ноября 2022 08:20
Помните шокировавшую Сеть «иранскую Джоли»? Вы не поверите, как без фотошопа выглядит блогер

Красавица, которая слишком сильно любит внимание.

Иранка Сахар Табар прославилась благодаря странному образу – девушка напоминала одновременно актрису Анджелину Джоли и зомби. Большинство думало, что Табар бесконтрольно пользуется услугами пластических хирургов, однако все оказалось проще.

Блогерша до неузнаваемости фотошопила свое лицо, чтобы прославиться – и поплатилась за это. В 2019 году девушку обвинили в богохульстве.

Ей грозило 10 лет тюрьмы, но благодаря общественному резонансу скандальная интернет-звезда вышла из тюрьмы спустя 14 месяцев.

Без пугающего макияжа и фотошопа Сахар Табар красивая девушка с томными глазами и тонкими чертами лица, которая вполне могла бы прославиться и за счет своей природной красоты.

Помните шокировавшую Сеть «иранскую Джоли»? Вы не поверите, как без фотошопа выглядит блогер
Фото: кадр из интервью, соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video