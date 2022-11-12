Помните шокировавшую россиян мускулистую Барби? Вот как сейчас выглядит девушка-качок

Несколько лет назад вся Россия узнала о необычной девушке по имени Юлия Винс. Эта красавица с кукольной внешностью нарастила внушительную мышечную массу – и ее прозвали «мускулистой Барби».

Юлия начала ходить в спортзал в 15 лет. Девушка мечтала набраться сил и уверенности в себе.

У Юлии Винс оказались прекрасные физические данные: красавица стала профессионально заниматься пауэрлифтингом и даже выиграла чемпионат мира. Юлия приседает со штангой весом в почти две тонны.

Сегодня Юлии Винс 25 лет. Девушка все так же занимается спортом и тщательно следит за своей внешностью. Пусть не всем тело Юлии кажется красивым, но девушка обрела множество поклонников – за ее страницей в соцсетях следят более миллиона подписчиков.