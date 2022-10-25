Помните Шмакову из «Чучела»? От ее былой красоты не осталось и следа

Лента режиссера Ролана Быкова «Чучело» в свое время стала настоящим потрясением: так откровенно о школе и травле со стороны одноклассников тогда не рассказывал никто. Для того чтобы достоверно передать на экране характеры и эмоции детей, Быков искал юных актеров по всему Союзу.

Анна Толмачева сыграла в фильме роль Шмаковой — первой красавицы и модницы всего класса. В отличие от своих звездных партнеров — Кристины Орбакайте или быковского пасынка Павла Санаева, Толмачева была обычной пионеркой, которую Быков пригласил на пробы во время ее отдыха в лагере. Они оказались удачными, и Аня попала на съемочную площадку.

В кино она больше не снималась, это ее не привлекало, несмотря на интерес со стороны многочисленных поклонников. А Павел Санаев и вовсе влюбился в Аню и даже обменялся с ней телефонами после съемок. Но набраться смелости и позвонить будущий автор книги «Похороните меня за плинтусом» смог лишь спустя 10 лет, когда Толмачева уже вышла замуж.

Впрочем, оба брака Анны так и не сложились, зато она дважды стала мамой. А место кино в ее жизни заняла архитектура. Сейчас она живет в родном городе и почти не вспоминает о свалившейся на нее в начале 1980-х актерской славе.