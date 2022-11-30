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Помните школьника из мема? Теперь при его виде любой ахнет от ужаса

30 ноября 2022 20:00
Помните школьника из мема? Теперь при его виде любой ахнет от ужаса

Прошедшие годы отразились на внешности интернет-звезды.

Никита Литвинков стал известен в Сети после вирусного ролика, сделанного в школьной столовой. Юноша с длинными волосами в сером костюме поделился на всю страну, что именно предлагают на обед ему и его одноклассникам, и на долгие годы стал звездой Интернета. Многие были уверены, что видео поможет сделать Литвинкову успешную карьеру блогера, но его жизнь сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, последнее время Литвинков страдает от пристрастия к алкоголю. Звезда Интернета регулярно пьет, причем делает это преимущественно в одиночку. Таким образом он старается понять себя и разобраться, что же ему делать с собственной жизнью.

Помните школьника из мема? Теперь при его виде любой ахнет от ужаса

«Кто-то пьет от радости, кто-то пьет от горя. А я пью, потому что мне так надо», — признался Литвинков.

При этом прошедшие годы и зависимость значительно сказались на внешности знаменитости. Как отметили пользователи Сети, он стал похож на «сына Пугачевой» из-за пышной неухоженной шевелюры, огромного количества украшений и балахона, который скрывает его тело.

«Одет как пугало», «Жалко, что спивается», — пишут зрители YouTube-канала «Реаниматрица».

Фанаты уверены, что однажды Литвинков вновь вернется на большие экраны и запустит собственный проект. По их мнению, звезда Интернета обладает большим музыкальным талантом и не должен растрачивать его на алкоголь и самокопания.

Фото: Кадр из подкаста «Реаниматрица»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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