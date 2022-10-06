Помните «Шаланды, полные кефали»? О подлом поступке звезды № 1 в СССР узнал каждый

Марк Бернес был звездой советской эстрады и мечтой многих представительниц прекрасного пола. Однако актер и певец оказался далек от идеала. В его биографии есть такой факт, который не иначе как постыдным не назовешь.

Музыкант был женат на Паоле Линецкой, которая ради него ушла от известного инженера. Этот брак просуществовал 25 лет и закончился весьма некрасиво. Артист поступил подло по отношению к своей супруге, оставив ее на произвол судьбы. Известно, что Бернес изменял своей возлюбленной, на что та закрывала глаза. Однако причиной для расставания стал вовсе не адюльтер, а то, что Линецкая серьезно заболела. Вердикт был неутешительным — рак, вылечить который было нельзя.

Исполнитель хита «Шаланды, полные кефали» не смог принять этот удар достойно. Артист был всерьез напуган, причем боялся он не за свою возлюбленную или их общую дочь, которой на тот момент было всего три года, а за себя. Ранее Бернес уже потерял отца и сестру, жизни которых тоже унес онкологический диагноз. Музыкант настолько опасался того, что повторит их участь, что просто отказался от больной жены.

Как пишет портал «Новый очаг », врачи убеждали звезду, что заразиться раком нельзя, однако он все равно разделил общий с возлюбленной дом на две половины. Бернес не заходил к своей жене и запретил ей заходить к нему. После того, как Линецкую забрали в больницу, где через две недели она умерла, супруг так ни разу ее и не навестил.